Napoli: oggi seminario all'Ordine dei giornalisti sul declino industriale attraverso i media

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi a Napoli, presso la sede dell’Ordine dei giornalisti della Campania, in via Santa Maria a Cappella Vecchia 8/b, si terrà alle ore 11, il seminario "Cronaca del declino industriale italiano attraverso i media e la letteratura", organizzato in collaborazione con l’associazione Modavi Federazione Provinciale di Napoli Onlus. Parteciperanno come relatori: il giornalista Salvatore Santangelo, il magistrato Sergio Gallo, lo scrittore ed ex manager Paolo Rubino e Ioshua Lawrence, console Usa a Napoli. Modererà Alessandro Sansoni, componente esecutivo nazionale dell'Ordine dei giornalisti. (Ren)