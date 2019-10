Ambiente: Georgia seleziona Regione Piemonte come modello per monitoraggio aria

- La Regione Piemonte è stata selezionata dall’Agenzia nazionale dell’ambiente della Georgia come modello da seguire per realizzare i sistemi di monitoraggio della qualità dell’aria. Regione e Arpa oggi hanno illustrato procedure e sistemi coi quali vengono eseguiti i monitoraggi finalizzati a mantenere sotto controllo i livelli dei principali inquinanti, polveri sottili, CO2, PM10. Nel corso della visita a Torino, hanno anche illustrato i principali sistemi di prevenzione delle emissioni pericolose. "L’obiettivo - ha spiegato l’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati - è non solo fare scuola, ma fare da modello per far adottare le misure di prevenzione anti smog e i limiti imposti dalla normativa comunitaria, anche da parte di quei paesi che non ne fanno parte. Fa piegare essere diventati un modello esportabile". (segue) (Rpi)