Pomigliano d'Arco (Na): da venerdì a domenica "Sapori d'autunno"

- Nel centro storico di Pomigliano d'Arco (Na) si terrà da venerdì a domenica la seconda edizione di "Sapori d'autunno Pomigliano", evento dedicato al commercio e alla valorizzazione dei prodotti culinari stagionali all'insegna del "plastic free". La tre giorni enogastronomica è stata organizzata dall'associazione Pro Loco Pomigliano, con il patrocinio del Comune di Pomigliano d'Arco e dell'Aicast Pomigliano, la CreativEventi e prevede un vero e proprio percorso culinario che dal corso Vittorio Emanuele a piazza Mercato che vedrà protagoniste tutte le attività aderenti all'iniziativa: pub, pizzerie, bistrot, gastronomia, pasticcerie, bar e negozi di frutta e verdura, che all'interno del loro locale offriranno un piatto tipico a un costo fisso. Tra i partner dell'iniziativa DecoLight forniture, il panificio di Vincenza Ruggiero che offrirà una degustazione dei suoi prodotti durante l'evento e Other Burger Pub. Zucca, funghi, tartufo, castagne, mela e altre tipiche pietanze autunnali la faranno da padroni. Per l'evento è prevista la chiusura al traffico dalle ore 19 fino alle 24, per tutti e tre i giorni, sia di corso Vittorio Emanuele sia di piazza Mercato. Venerdì si terrà lo spettacolo itinerante di "O pazzariell cu a banda" di Pasquale Terracciano, poi il dj set in piazza Mercato di "Do-Eventi e spettacoli". Sabato ci sarà lo show dei Quebradeira Independente e ancora dj set in piazza Mercato. Domenica una serata all'insegna dello spettacolo e della bellezza con "colori d'autunno", la sfilata di acconciature e gli ospiti musicali e della danza organizzata da FVelleca Parrucchieri. Tutte le sere protagonisti i mercatini di "Arte a colori" in piazza Municipio e gli artisti di strada. (Ren)