Napoli: Borrelli (Verdi), bene prove evacuazione area vesuviana

- "Siamo molto soddisfatti – ha dichiarato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli - di quanto reso noto dal capo del dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli che ha anticipato la notizia di una futura esercitazione di evacuazione nell'area vesuviana. Una prova del genere è sacrosanta in quanto l'area vesuviana ha una densità abitativa elevatissima che sottende dei rischi legati all'assenza di una precisa coscienza da parte dei cittadini sui dettagli del piano di evacuazione. Da tempo chiedevo di procedere in tal senso a causa delle criticità sopraelencate". "Non si può prescindere, inoltre, da una verifica puntuale del rispetto delle norme antisismiche dei fabbricati. Una verifica – ha sottolineato il consigliere - che non deve essere limitata all'edilizia privata ma che deve coinvolgere gli edifici pubblici quali scuole, ospedali e edifici comunali. Una serie di controlli che deve essere condotta con attenzione specialmente in quei comuni dove le manutenzioni sono carenti viste le enormi difficoltà economiche e finanziarie che dilatano nel tempo gli interventi strutturali".(Ren)