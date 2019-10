Torino: al via i Portici Divini, 9 giorni di eventi e degustazioni di vini piemontesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La Città accoglie con entusiasmo il ritorno di Portici Divini, iniziativa che, per il terzo anno consecutivo, all’interno di Vendemmia a Torino, ci consente di promuovere il nostro patrimonio di eccellenze vitivinicole, primo fra tutti l’Erbaluce di Caluso, e le tradizioni a esso collegate – dichiara Alberto Sacco, assessore al Turismo e Commercio della Comune di Torino -. L’evento rappresenta una vetrina privilegiata per far conoscere al mondo il settore del wine & food che, per la Città e l’intero indotto, è un importante volano economico. Unica nel suo genere, Portici Divini sarà una manifestazione diffusa sul territorio che permetterà, a cittadini e turisti, di scoprire il capoluogo piemontese attraverso menù ad hoc e degustazioni proposte da ristoranti, vinerie e caffetterie”. (Rpi)