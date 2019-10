Napoli: de Magistris, bonifico De Laurentis arrivato

- "Il Collana? E' un errore clamoroso della Regione". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli Luigi de Magistris durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "La Regione - ha proseguito de Magistris - si è incaponita prima di sottrarcelo e poi di non accogliere la nostra proposta dell'inserirlo nelle Universiadi, così da ristrutturarlo.Questa storia fa molta rabbia: è il più grande e importante impianto sportivo campano, dopo il San Paolo ovviamente. Io mi chiedo perché. Chi si è aggiudicato la gara sul Collana vuole dire qualcosa e dare delle spiegazioni? Chi paga un prezzo siamo anche noi come amministratori della Città. Sappiamo perfettamente che a Napoli c'è tanto da fare, ma è arrivata a dei livelli che mai nessuno avrebbe immaginato. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare tutti in sinergia. Ctp? Una partita che chiudiamo in maniera definitiva e positiva entro quest'anno. Il bonifico di De Laurentis è sorprendentemente arrivato. Non ero particolarmente ottimista, ma il Comune e il Calcio Napoli hanno fatto un ottimo lavoro. Manca unicamente la firma per la convenzione, mettendo fine ad una partita giocata sulle sabbie mobili". "6 milioni sono una goccia nel mare - ha concluso il sindaco - ma li sfrutteremo per l'interesse pubblico". (Ren)