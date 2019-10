Sanità: Cesaro (FI), Regione si vergogni per l’inaccettabile taglio ai disabili

- "Tagliare da un giorno all'altro l'assistenza ai disabili gravi e gettare le relative famiglie nella disperazione è inaccettabile: la Regione non può uscirsene affermando, come ha dichiarato in occasione dell'ultimo question time, di aver fatto la propria parte emanando linee guida". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro per il quale "a Palazzo Santa Lucia, infatti, nessuno è riuscito a spiegarci come sia possibile che solo l'Asl di Salerno sia riuscita a recuperare ben 3 milioni di euro in più allo scopo, mentre nessun'altra azienda sanitaria o ospedaliera campana ha un euro in bilancio per garantire pienamente questo tipo di assistenza: è uno scandalo". "I disabili vanno assistiti sempre e comunque: si trovino dunque le risorse, si mettano le strutture sanitarie in condizioni di garantire l'assistenza", ha concluso l'esponente di Forza Italia. (Ren)