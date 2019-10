RPT - Campania: commissione Bilancio approva il DefrC 2020/2022

- La commissione regionale Bilancio e Finanze, Demanio e Patrimonio, presieduta da Francesco Picarone, ha approvato a maggioranza, con il voto contrario del gruppo del centrodestra e del Movimento 5 stelle, la Risoluzione di maggioranza al Documento di programmazione economica e finanziaria della Regione Campania (DEFRC 2020 - 2022), approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 361 del 30 luglio 2019. Le opposizioni hanno annunciato che presenteranno le proprie Risoluzioni in Consiglio regionale. “Il DefrC 2020-2022 è proiettato verso il futuro per proseguire la straordinaria azione di sviluppo e di crescita della Campania intrapresa dal presidente De Luca e da questa maggioranza regionale - ha sottolineato Picarone -, e per lanciare una nuova sfida sui settori fondamentali per la nostra regione, dal lavoro, alle attività produttive, dall’ambiente alla salute, dai trasporti alle infrastrutture, dal turismo alla cultura, con l’obiettivo di favorire la crescita economica e sociale del territorio”. “La Risoluzione di approvazione del Defrc – ha continuato il consigliere regionale del Pd - individua gli impegni strategici dalla Giunta regionale e tra essi: conseguire gli obiettivi regionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità e confermare, anche per l’anno 2020, il primato della Regione Campania, pur nel contesto problematico descritto, per crescita del Pil tra le Regioni del Meridione; proseguire nell’azione di semplificazione normativa e amministrativa; continuare a potenziare gli interventi sulla mobilità; dare attuazione definitiva alla costituzione della rete aeroportuale regionale Campana e alla gestione unitaria degli aeroporti di Capodichino e di Salerno-Pontecagnano”. (segue) (Ren)