Napoli: Exe Flegrei 2019, presentata alla stampa l’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico

- Si è svolta questa mattina, presso la sede della Giunta regionale della Campania, la conferenza stampa di presentazione dell’esercitazione nazionale sul rischio vulcanico “Exe Flegrei 2019” che si terrà nei territori dei Campi Flegrei dal 16 al 20 ottobre coinvolgendo circa 4mila cittadini dell’area flegrea nella simulazione delle varie fasi emergenziali. L’esercitazione, organizzata dal dipartimento della Protezione civile (Dpc) e dalla Regione Campania, in collaborazione con i Comuni della “zona rossa” dei Campi Flegrei e la Prefettura di Napoli, avrà la partecipazione attiva dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), del Centro studi Plinivs-Lupt e dell’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del Consiglio nazionale delle Ricerche (Irea-Cnr), nel loro ruolo di centri di competenza del Dpc. Alla conferenza stampa convocata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e dal capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, hanno preso parte anche il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, il direttore generale dell’Ingv, Maria Siclari, il direttore operativo per il coordinamento delle emergenze del Dpc, Luigi D’Angelo, il coordinatore dell’ufficio previsione e prevenzione rischi del Dpc della Regione Campania, Italo Giulivo, e il direttore dell’Osservatorio vesuviano dell’Ingv (Ov-Ingv), Francesca Bianco. (segue) (Ren)