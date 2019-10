Napoli: Verdoliva (Asl Na 1), incontro proficuo con il comitato sicurezza

- "Obesità infantile? Un gran peso lo hanno le scuole". Lo ha dichiarato Ciro Verdoliva, direttore sanitario dell'Asl Napoli 1 durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "L'educazione alimentare potrebbe rientrare nei programmi scolastici - ha proseguito Verdoliva - così da educare i ragazzi. L'obesità può essere sì una cattiva abitudine, ma anche una vera e propria patologia, che deve esser tenuta sotto controllo da uno specialista. Comitato per la sicurezza? E' stato allargato alla Regione Campania. Abbiamo svolto un confronto molto competente e puntuale, terminando con degli impegni importanti, come una maggiore presenza da parte delle forze dell'ordine e una videosorveglianza con delle telecamere, direttamente collegate alle centrali operative. La presenza fisica in un punto lascia il tempo che trova. Vogliamo verificare che tutte le guardie giurate siano idonee a svolgere il lavoro. Quello di ieri è stato un confronto molto importante e concreto, con un obiettivo unico: garantire la sicurezza dei nostri operatori". "Siamo impossibilitati a reagire - ha concluso Verdoliva - perché poi esponiamo le guardie giurate, ma anche gli operatori, ad un contro denuncia". (Ren)