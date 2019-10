Villaricca (Na): stop assistenza disabili al Centro Serapide

- Si è tenuto oggi a Frattamaggiore (Na) presso la sirezione dell'Asl Napoli 2 Nord un incontro tra il direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord Antonio d'Amore, il presidente dell'Associazione Fish Campania, Federazione italiana superamento handicap, Daniele Romano, il rappresentante delle 60 famiglie di ragazzi con disabilità seguiti dal Centro Serapide di Villaricca (Na). La riunione ha fatto seguito alla riduzione delle attività del Centro, comunicata nei giorni scorsi dalla struttura di Villaricca alle famiglie dei pazienti. Antonio d'Amore, direttore generale dell'Asl Napoli 2 Nord ha dichiarato: "Ho voluto incontrare i rappresentanti delle famiglie e delle associazioni per raccogliere direttamente dalla loro voce la testimonianza di quanto sta accadendo. I nostri servizi avevano comunicato al Centro Serapide che la sede di Villaricca stava effettuando prestazioni sanitarie in numero maggiore rispetto a quanto stabilito per contratto, ciò a potenziale pregiudizio della qualità e della sicurezza dell'assistenza. Alla luce di ciò, è ancora più inaccettabile che la risposta del Centro sia consistita in una drastica contrazione dei servizi. I nostri dirigenti incontreranno immediatamente i responsabili del Serapide per concordare una rimodulazione delle attività coerente col piano terapeutico personalizzato stilato dagli specialisti". (segue) (Ren)