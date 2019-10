Villaricca (Na): stop assistenza disabili al Centro Serapide (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Romano, presidente della Fish Campania ha aggiunto: "Ringraziamo la direzione dell'Asl per l'incontro di oggi, nel corso del quale è emersa tutta la disponibilità a garantire un'assistenza di qualità ai nostri ragazzi. Crediamo sia necessario che la Regione Campania programmi la gestione delle risorse in modo più omogeneo, garantendo equità a tutti i territori, in ragione del numero degli assistiti disabili e valutando la qualità dell'assistenza prestata dalle diverse strutture. Non sono pochi i pazienti residenti in comuni vicini a quelli dell'Asl Napoli 2 Nord che preferiscono fare diversi chilometri per ricevere assistenza qui; a fronte di ciò, però, questa Als riceve minori finanziamenti di altre. Chiediamo, perciò, l'apertura di un tavolo regionale che coinvolga le associazioni dei disabili e dei loro familiari per discutere le modalità di attribuzione delle risorse e i criteri di valutazione della qualità delle prestazioni".​ (Ren)