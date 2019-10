Droga: detenzione ai fini di spaccio, 3 arresti nel Casertano

- Nel corso della notte, ad Acerra (Na) e San Felice a Cancello (Ce), i carabinieri del reparto operativo nucleo investigativo di Caserta hanno tratto in arresto in per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente 3 uomini, di cui 2 padre e figlio, i quali dovranno rispondere anche di reati in materia di armi. In particolare i primi due, a seguito di una perquisizione personale e veicolare, eseguita ad Acerra lungo la sp 162, sono stati trovati in possesso di 4 kg di hashish. La successiva perquisizione domiciliare effettuata in San Felice a Cancello presso l’abitazione dei congiunti ha permesso di recuperare 7 piante di marijuana dell’altezza di 1,60 metri, ulteriori 7,5 gr. di hashish, materiale per il confezionamento, un fucile marca Pietro Beretta, non censito e illegalmente detenuto e modificato con il taglio delle canne per accrescerne il potere offensivo, 21 cartucce calbro 12, 3 cartucce calibro 16, e 5.035 euro in banconote di vario taglio, ritenute provento dell'attività illecita. Il 37enne e il 26enne sono stati condotti presso alla casa circondariale di Napoli Poggioreale, mentre il 63enne è stato sottoposto al regime degli Arresti domiciliari. (Ren)