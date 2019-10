Italia-Nord Macedonia: Skopje pronta a presentarsi al Veneto con grandi opportunità

- Il presidente del consiglio comunale di Venezia Ermelinda Damiano ha ricevuto in visita di cortesia la delegazione diplomatica in Italia, della Macedonia del Nord, accompagnata e assistita dal vicepresidente dell'Unione dei consoli onorari in Italia Mattia Carlin. Stando a quanto riferisce un comunicato, all'incontro avvenuto ieri mattina era presente il console generale della Macedonia del Nord Stojan Vitanov e il il ministro consigliere Mohamed Rakipi. Nel pomeriggio la delegazione diplomatica, sempre accompagnata ed assistita da Mattia Carlin si è recata presso gli uffici a Mestre dell'Unione delle Camere del Veneto dove è stata ricevuta dal presidente delle Camere di commercio del Veneto Mario Pozza e dal direttore del Nuovo centro estero Fabrizio Alvisi. Il presidente Mario Pozza si è reso disponibile con vivo interesse verso la Macedonia del Nord ad promuovere delle country presentation in tutto il Veneto a partire dal 2020. "Per il console generale della Macedonia del Nord, Stojan Vitanov questa rappresenta una grande opportunità di business tra l' Italia e la Macedonia del Nord e ringrazia. Mentre il Regno Unito si prepara a lasciare l'Europa unita, due nuovi paesi si candidano a diventare membri della Ue: Albania e Macedonia del Nord, che hanno chiesto di far parte dell'Unione e sono in possesso dei requisiti necessari per iniziare il processo di integrazione.". (Com)