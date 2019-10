Rifiuti: riempimento cava dismessa, 9 denunce nel Casertano

- A San Prisco (Ce), i carabinieri del locale comando stazione, unitamente a personale della stazione carabinieri forestale di Caserta e a personale del genio civile, a seguito di un controllo, hanno deferito in stato di libertà complessive 9 persone, tutte del casertano, ritenute responsabili di attività di gestione di rifiuti non autorizzati. In particolare, i militari dell’Arma, hanno accertato un’attività non autorizzata di riempimento e ripristino ambientale di una cava dismessa compresa su alcuni terreni del Comune di San Prisco e avente una superficie complessiva di circa 30mila mq. A essere stati denunciati sono stati l’amministratore unico della ditta che stava eseguendo il riempimento e il direttore dei lavori, nonché le 7 persone co-proprietarie dei terreni costituenti l’area sulla quale sono stati rinvenuti circa 300 mc di rifiuti, costituiti da materiale di risulta proveniente da lavorazione edile quali calcinacci, inerti e piastrelle, sversati in un’area di circa 1.500 mq. Contestualmente al deferimento in stato di libertà i carabinieri hanno proceduto alla sospensione cautelativa delle attività di riempimento e ripristino ambientale nonché al sequestro dell’area interessata dallo sversamento illecito di rifiuti (Ren)