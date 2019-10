Regionali: Cangiano (FdI), partita per candidato presidente cdx ancora apertissima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In merito ad un articolo apparso stamane sulla stampa che attribuisce la sicura candidatura a presidente del centrodestra per la Regione Campania ad un esponete di Forza Italia, siamo a ribadire che la partita per le regionali non è chiusa, anzi è apertissima. In questo momento sul tavolo ci sono più nomi, tra cui quello dell'on. Edmondo Cirielli di Fratelli d'Italia”. È quanto dichiarato in una nota da Gimmi Cangiano, coordinatore regionale della Campania di Fratelli d'Italia. “Fratelli d'Italia sta già lavorando al programma politico e programmatico per il rilancio della Regione Campania che sarà comunque messo a disposizione della intera coalizione – ha aggiunto - Siamo già in campagna elettorale convinti della forza e della bontà del nostro progetto, della coerenza dimostrata in questi anni e dalla qualità della nostra classe dirigente". (Ren)