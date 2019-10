Legge elettorale: Di Maio, con Zingaretti tema non affrontato, Parlamento trovi prima accordo

- Il capo politico del Movimento cinque stelle, Luigi Di Maio, in merito al recente incontro con il segretario Pd Zingaretti ha riferito di non aver parlato del tema della legge elettorale. "Ci siamo solo detti che, come avevamo assicurato, affronteremo il tema. Ma prima il Parlamento trova un accordo e poi iniziamo a parlare pubblicamente. Sul modello elettorale non mi esprimo". Così il ministero per gli Affari esteri ospite di "Radio Anch'io" su Rai Radio1. (Rin)