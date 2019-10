Campania: venerdì incontro in commissione Sanità con operatori della sanità privata (2)

- "Non spetta, infatti, ai singoli consiglieri - hanno proseguito Lamberti, Polizzi e Accarino - né tantomeno alla commissione Sanità, le cui funzioni, è risaputo, sono meramente consultive nell'audizione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative lavorare ad una problematica così delicata, ma solo ed esclusivamente al commissario ad acta per la Sanità in Campania. Dal quale, aggiungiamo, ci aspettiamo che rivitalizzi il tavolo di confronto della macroarea specialistica ambulatoriale, la sola ed unica sede in cui possono essere definiti i protocolli d'intesa che rappresentano poi la base condivisa dei contratti. Tra l'altro, qualcuno fa finta di dimenticare che, fino a quando la Regione sarà commissariata, i tetti di spesa non potranno mai essere incrementati. Ogni altro comportamento rappresenta, di conseguenza, una gravissima scorrettezza istituzionale concepita, evidentemente, solo per meri scopi elettorali". "I volenterosi consiglieri - hanno concluso Lamberti, Polizzi e Accarino - si limitassero alle loro funzioni istituzionali senza surrogare gli enti preposti". (Ren)