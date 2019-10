Torino: al via i Portici Divini, 9 giorni di eventi e degustazioni di vini piemontesi

- Torino si prepara ad accogliere 9 giorni di eventi, degustazioni e masterclass in dimore storiche e locali della contemporaneità per far apprezzare il vino piemontese in tutte le sue declinazioni. Dal 12 al 20 ottobre, cittadini e turisti potranno contare su un ricco e integrato programma di iniziative che sarà on line dal 9 ottobre su www.vendemmiatorino.it, il contenitore comune delle offerte culturali e di promozione del vino, organizzate da Eventum e Fondazione Contrada Torino ONLUS. La manifestazione è promossa da Regione Piemonte e Camera di commercio di Torino, con il patrocinio della Città di Torino, in collaborazione con VisitPiemonte - società in house della Regione Piemonte partecipata anche da Unioncamere -, ATL Turismo Torino e Provincia, il Mercato Centrale Torino; l’organizzazione è di Eventum in collaborazione con Fondazione Contrada Torino onlus. L’inaugurazione di venerdì 11 ottobre a Palazzo Birago darà il via alla rassegna “Portici Divini” con i vini della provincia di Torino. Dal 18 al 20 ottobre il gran finale con “Vendemmia a Torino” e il suo calendario di appuntamenti dedicato ai vini del Piemonte in alcune venue della città e al Mercato Centrale di Torino, dove, il 20 ottobre alle 18.30 Portici e Vendemmia brinderanno insieme in chiusura della manifestazione. (segue) (Rpi)