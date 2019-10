Torino: Atp Finals, Comune e Regione Piemonte nel percorso organizzativo dell'evento (2)

- “È stata una riunione molto utile perché ci ha consentito di individuare la modalità per poter partecipare fin da subito come Regione e Comune al Comitato delle Atp Finals - sottolineano il presidente Cirio e l’assessore Ricca -. La nostra presenza è infatti fondamentale per garantire le ricadute economiche e turistiche di questo grande evento alle imprese del nostro territorio”. "La Città di Torino continuerà ad essere determinante nell'organizzazione delle ATP Finals e, l'apertura della sede operativa nella nostra Città, non può che essere un ulteriore successo per Torino. Siamo al lavoro da subito - ha aggiunto la Sindaca Appendino - per la piena riuscita di questo evento sportivo internazionale, grazie al quale sono previsti 600 milioni di euro di ricadute sul territorio in 5 anni". (Rpi)