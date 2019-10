Campania: Borrelli (Verdi), question time sulla riapertura dello stadio Collana di Napoli

- "In occasione del question time regionale di oggi ho chiesto chiarimenti in merito al rischio di abbandono e degrado a cui è esposto lo stadio Collana di Napoli per la mancata ripresa dei lavori per il rifacimento della piscina, degli spogliatoi e della pista di atletica e il mancato rispetto del cronoprogramma da parte del concessionario Giano". Lo ha dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale campano dei Verdi. "E' importante il fatto che - ha proseguito Borrelli - già martedì prossimo come ha annunciato la giunta in aula si terrà un primo incontro di verifica tra la Regione, l'Aru e la società Giano per la verifica del cronoprogramma. Considerato il fatto che l'Aru stessa ha chiarito che campo di calcio e pista di atletica sono pronti all'uso ed è compito del concessionario reperire spazi idonei da destinare a servizi e spogliatoi, ritengo indispensabile che si proceda alla riapertura anche parziale in tempi rapidissimi della struttura per evitare che ripiombi nel degrado totale. Non è possibile attendere, ad esempio, la realizzazione delle nuove torri faro per restituire l'impianto agli sportivi e all'intera comunità. Bisogna fare chiarezza sui tempi e trovare ogni soluzione tecnica possibile per riavviare il secondo impianto sportivo della città". "Non possiamo permettere - ha concluso Borrelli - che lo sforzo importante della Regione sia vanificato da una inaccettabile inerzia di altri". (Ren)