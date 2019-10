Rifiuti: Zinzi (misto) a Bonavitacola, inserire sito "Località Fusaro" di Gricignano d’Aversa (Ce) in Prb

- Il consigliere regionale campano del Gruppo misto Gianpiero Zinzi, presidente della commissione Terra dei Fuochi, ha inviato una nota all'assessore regionale Fulvio Bonavitacola in merito all'ex sito di stoccaggio ubicato in "Località Fusaro" a Gricignano d'Aversa (Ce) chiedendo di "valutare l'inserimento di questo sito tra quelli da bonificare nel prossimo aggiornamento del Prb, nonché di prevedere procedure di finanziamento rapide ed eccezionali". Una misura chiesta in attesa dell'esito degli accertamenti che l'Arpac sarà chiamata a completare. L'area sarebbe interessata da fumarole, come segnalato dall'Amministrazione comunale e da numerosi cittadini preoccupati. A quanto si è appreso nel corso dell'audizione l'ex sito di stoccaggio risulterebbe assente tanto dall'Anagrafe dei Siti da Bonificare (Asb) quanto dal censimento dei siti potenzialmente contaminati locali (Cspc locali) del Piano Regionale delle Bonifiche aggiornato al dicembre 2018. Intanto sono state avviate le procedure per i rilievi da parte dell'Arpac. (Ren)