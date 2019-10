Campania: Muscarà (M5s), vuoto a rendere nostra vittoria per l'ambiente

- "Per salvare il nostro ambiente dobbiamo cominciare a garantire su ciascun territorio un ciclo dei rifiuti ottimale, che miri a una vera economia circolare". Lo ha dichiarato il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Maria Muscarà. "E' in questo solco - ha proseguito Muscarà - che si inseriscono due fondamentali mozioni approvate all'unanimità dall'aula del Consiglio regionale. La prima impegna la giunta a rendere operativa la sperimentazione del sistema del vuoto a rendere, con riferimento a specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, anche con iniziative di promozione e di sensibilizzazione che vedano il coinvolgimento dei Comuni. Con la seconda, la Regione sarà tenuta ad adottare misure finalizzate a incentivare il recupero degli scarti tessili, mediante il reimpiego in altri settori, nell'ottica dell'economia circolare e dei vantaggi imprenditoriali e occupazionali che ne derivano. Con il sistema del vuoto a rendere otterremo vantaggi sotto il profilo del consumo di materia prima ed energia, se si pensa che la stessa bottiglia di vetro può essere riutilizzata fino a 40 volte, oltre che di salvaguardia dell'ambiente, con una riduzione a monte dei rifiuti. Eliminare gli scarti tessili equivale ad abbassare notevolmente anche la quota di rifiuti speciali prodotta, tenuto conto anche delle tipologie di smaltimento che questi rifiuti comportano e del rischio combustione a cui sono soggetti". "Senza dimenticare - ha concluso Muscarà - tutte le possibili forme di riutilizzo, soprattutto nel settore dell'edilizia, in particolare per la realizzazione di pannelli isolanti termoacustici, con ottime prestazioni certificate". (Ren)