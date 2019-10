Napoli: Pezza (Verdi), piantato albero dedicato alla memoria di Enzo Cannavale

- "Lunedì mattina, in piazza Carolina a Napoli, è stato piantumato il nuovo alberello, una melia offerta dal Vivaio Bonifico, in memoria di Enzo Cannavale". Lo ha reso noto Diana Pezza, membro dell'esecutivo regionale campano dei Verdi. "Si tratta della terza piantumazione - ha proseguito Pezza - L'ultima pianta era stata vandalizzata la scorsa primavera. Purtroppo sempre più spesso la piazza è teatro di atti di teppismo e l'ondata non risparmia neanche il verde. La sostituzione dell'albero è un gesto che ha visto il coinvolgimento della cittadinanza, con contributi per lo sradicamento del vecchio tronco che sono arrivati da tanti cittadini, oltre che dal Comitato Monte Echia, dal Comitato vivibilità Monte Echia e dall'associazione Plebiscito e Dintorni. Oltre alla vedova di Enzo Cannavale, la signora Barbara, al consigliere del Sole che Ride alla I Municipalità Gianni Caselli ed a tanti cittadini, era presente anche il nuovo parroco della chiesa di Egiziaca a Pizzofalcone che ha benedetto l'alberello appena piantumato". "Con i fondi rimanenti - ha concluso Pezza - faremo installare delle telecamere per prevenire gli atti di teppismo". (Ren)