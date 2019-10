Lavoro: Cesaro (FI) su navigator, bene apertura De Luca a confronto con Anpal

- "Un'ottima notizia, una grande conquista per i 471 aspiranti navigator che con tenacia e senza mai oltrepassare i limiti della legittima protesta, sono riusciti a far sentire la loro voce". Così, commentando la dichiarata disponibilità del governatore Campano Vincenzo De Luca a voler aprire un confronto sulla vertenza campana dei navigator con Anpal servizi spa, il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro che ieri ha proposto una mozione in tal senso, votata poi all'unanimità dal Consiglio regionale della Campania. "Il fatto che questa apertura, richiamata oggi anche dal ministro Provenzano, segua l'esito unanime della mozione che ho presentato ieri col gruppo di Forza Italia ci rende pienamente soddisfatti perché alla fine ha prevalso la politica del fare, il senso di responsabilità istituzionale", ha aggiunto l'esponente di Forza Italia. "Il mio auspicio è che, messe da parte tutte incomprensioni di ieri, si riesca finalmente a fare sintesi e a sbloccare positivamente questa impasse", ha concluso Cesaro. (Ren)