Campania: venerdì incontro in commissione Sanità con operatori della sanità privata

- "Consiglieri a caccia di visibilità. Apprendiamo che venerdì, a Bacoli (Na), i consiglieri campani Antonella Ciaramella e Stefano Graziano, presidente della Commissione Sanità della Regione Campania, incontreranno gli operatori della sanità privata accreditata per, udite, udite: 'definire, con loro, il fabbisogno per l'anno 2019 e 2020'". Lo hanno dichiarato in una nota congiunta Gennaro Lamberti, presidente di Federlab Italia, associazione di categoria dei laboratoristi di analisi e centri centri poliambulatoriali privati accreditati, Pier Paolo Polizzi, presidente di Aspat, Associazione sanità privata accreditata territoriale, e Bruno Accarino, responsabile del Sindacato nazionale radiologi, Snr, in merito all'incontro promosso dai consiglieri regionali campani Ciaramella e Graziano con alcuni operatori della sanità privata accreditata campana. "Il tutto - hanno proseguito Lamberti, Polizzi e Accarino - 'per garantire una continuità delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private accreditate senza interruzioni e disservizi'. Ora, al di là del fatto che troviamo irriverente, per non dire scorretto, che a quel tavolo siano stati invitati solo i singoli operatori e non le associazioni che pure rappresentano, in maniera imparziale, gli interessi diffusi di tutta la categoria, va ricordato a Ciaramella e Graziano che questo tipo di iniziativa bypassa, in maniera spudorata, l'unica istituzione realmente deputata ad interloquire con la sanità privata accreditata campana, vale a dire: la struttura commissariale". (segue) (Ren)