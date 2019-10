Torino: al via i Portici Divini, 9 giorni di eventi e degustazioni di vini piemontesi (2)

- “Vendemmia a Torino è una manifestazione di successo – dichiara Vittoria Poggio, Assessore alla Cultura, al Turismo e al Commercio della Regione Piemonte – che propone anche quest’anno un calendario ricchissimo di eventi ed appuntamenti, in grado di mostrare al mondo le eccellenze della nostra terra. Ci apprestiamo dunque ad aprire questo importante evento, lodandone i tratti peculiari e, volgendo lo sguardo verso il futuro, augurandoci che sempre più questo evento possa diventare una immensa e prestigiosa vetrina torinese che invita ed invoglia i tanti appassionati di vino, a recarsi fra le zone del nostro Piemonte che sanno dare vita a tanta maestria produttiva”. “Apriamo “Vendemmia a Torino” con il lungo percorso di “Portici Divini” dal 12 al 20 ottobre, completamente dedicato ai territori e ai vigneti del torinese - sottolinea Andrea Talaia, vice presidente della Camera di commercio di Torino - Sono tante le iniziative che come ente abbiamo promosso quest’anno e che ci permettono di presentare l’intera filiera del vino, mettendo in luce le nostre eccellenze. Partiamo dai vitigni ospitati nel cortile di Palazzo Birago per arrivare agli assaggi guidati della nostra selezione “Torino DOC” in Piazza Castello. In mezzo c’è un intenso programma di appuntamenti a Palazzo Birago, con degustazioni, dibattiti e alcune novità come la guida all’assaggio per i non vedenti, mentre sotto i portici e nei locali del centro della città si incontreranno produttori, mondo della somministrazione e appassionati del vino”. (segue) (Rpi)