Regione Piemonte: abusi sui minori, Marrone (FdI) chiede commissione d'indagine

- Questa mattina, in Regione Piemonte, il consigliere Maurizio Marrone (Fdi), in apertura dei lavori della Commissione Sanità (presieduta da Alessandro Stecco), ha proposto di istituire una Commissione d’indagine conoscitiva riguardo eventuali soprusi verso le famiglie nelle decisioni di alienazione parentale dei minori. L'obiettivo sarebbe, nello specifico, acquisire notizie, informazioni e documenti sul sistema regionale piemontese di segnalazione e presa in carico di casi di abuso e maltrattamento, ma anche sui criteri di allontanamento di minori dai nuclei familiari di appartenenza e della collocazione di minori in comunità residenziali, con riferimento anche ai servizi di psicoterapia, consulenza, equipe prestati in Piemonte dalle persone fisiche e giuridiche coinvolte dall’inchiesta denominata “Angeli e demoni”. (segue) (Rpi)