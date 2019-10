Salerno: giovedì a Fratte assembla pubblica di Potere al popolo (2)

- Daniele Procida, responsabile delle attività della Casa del Popolo di Salerno, ha dichiarato: "Ci sentiamo presi in giro. Il sindaco Vincenzo Napoli omette di spiegare che il blocco del turnover della pubblica amministrazione, causa principale della carenza di personale, è stato sostenuto e votato dal Partito democratico, con tutte le conseguenze che oggi siamo costretti a vivere sono almeno 3 anni che questo Comune amministrato dalla Giunta di Vincenzo Napoli, ha i fondi per assumere personale e non lo fa, costringendo gli utenti ad attraversare la città per usufruire dei servizi in questione. Intanto i dipendenti degli uffici dell'Anagrafe e Politiche Sociali, sono obbligati a sostenere una mole di lavoro eccessiva rispetto all'attuale dotazione d'organico. Potere al Popolo continuerà ad esercitare la pressione necessaria per ottenere ciò che la gente merita e per costruire quel potere popolare che oggi si disperde in mille rivoli, ma che può essere organizzata per incidere sulla qualità della vita e sulla partecipazione democratica". "Ci riprenderemo la città quartiere dopo quartiere azione dopo azione - ha concluso Procida - con il lavoro collettivo, proprio come abbiamo fatto con la villa comunale di Fratte". (Ren)