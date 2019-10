Regione Piemonte: Carosso sulla bomba al tribunale di Asti, solidarietà di tutta la Giunta

- Oggi, in occasione del dibattito e del voto in Consiglio regionale sulla delibera che rende permanente in materia di legalità e contrasto ai fenomeni mafiosi, il vicepresidente della Regione Piemonte, Fabio Carosso, ha dichiarato: “In questo momento così importante per il contrasto alla criminalità, il pensiero va al recente episodio intimidatorio che ha colpito i magistrati che operano al Tribunale di Asti. Esprimo la mia personale solidarietà e di tutta laGiunta regionale ai magistrati, avvocati e personale amministrativo che lavorano presso la struttura di Asti. Questo episodio ci deve far riflettere e deve indurre le tutte istituzioni ad una ferma condanna e un impegno costante a promuovere la cultura della legalità a contrasto di ogni tipo di fenomeno intimidatorio”. (Rpi)