Lavoro: caso New Holland, Regione Piemonte chiederà incontro al Mise

- La New Holland di San Mauro delocalizza la produzione a Foggia, per un investimento pari a 20 milioni di euro e avvia un processo di trasformazione che renderà l'area un Centro di logistica, mettendo a rischio 120 lavoratori su 370 attualmente impiegati. Proprio le sorti dei lavoratori piemontesi sono state oggetto dell’interrogazione che la consigliera del Movimento 5 stelle, Francesca Frediani ha posto all’assessore al lavoro Elena Chiorino. “La riconversione non sarà sufficiente a garantire gli attuali livelli occupazionali con il possibile esubero di 120 addetti - ha ribadito in aula la consigliera Frediani - A fronte dell’ennesima crisi aziendale che sta colpendo il nostro territorio chiediamo all’assessore regionale al Lavoro di mettersi in contatto il prima possibile con il Mise affinché venga convocato un tavolo di confronto fra le parti e si individuino presto soluzioni per i lavoratori”. “L’assessorato al Lavoro sta seguendo con particolare attenzione la vicenda - ha rassicurato in aula l’assessore con delega ai rapporti con il Consiglio regionale, Roberto Rosso, riportando la risposta scritta dell’assessore Elena Chiorino - Quanto prima la Regione chiederà al Mise la convocazione di un incontro per una valutazione complessiva della situazione. L’azienda avrebbe spiegato che la decisione è frutto del fatto che negli ultimi nove anni lo stabilimento di San Mauro avrebbe perso una media di 30 milioni all’anno. Tale operazione sarà gestita attraverso un periodo di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria richiesta per la riconversione del sito". (segue) (Rpi)