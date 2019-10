Regione Piemonte: via libera a commissione d'indagine su affidi dei minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 33 sì dei gruppi di maggioranza, del M5s e dei Moderati, 10 non votanti dei gruppi Pd e Monviso e un no del gruppo Luv, l’Assemblea regionale del Piemonte ha approvato l’ordine del giorno 72: chiede l’istituzione di una Commissione d’indagine presso la Commissione Sanità sul sistema piemontese di segnalazione e presa in carico di casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori. Il documento, licenziato con diversi emendamenti proposti dal gruppo Pd, è stato presentato dal primo firmatario Maurizio Marrone (Fdi) e sottoscritto dalla maggioranza. In particolare, prevede per la Commissione d’indagine “l’analisi e l’approfondimento di tutti gli atti e provvedimenti regionali che disciplinano la segnalazione e presa in carico di casi di abuso e maltrattamento ai danni di minori, l’allontanamento di minori dai nuclei familiari di appartenenza, la collocazione di minori in comunità residenziali o in affido e la vigilanza sulle procedure; l’audizione di centri e servizi, pubblici e privati, che operano nel campo della prevenzione e del trattamento dell’abuso in danno di minori, del Tribunale per i minori, dell’Ordine degli assistenti sociali, delle associazioni di tutela delle famiglie che lamentano soprusi circa l’allontanamento di minori, degli organi di vigilanza; la stesura di un apposito documento con cui riferire al Consiglio le acquisizioni, le conclusioni delle indagini e le opportune proposte conseguenti”. (segue) (Rpi)