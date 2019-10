Regione Piemonte: via libera a commissione d'indagine su affidi dei minori (2)

- Nel presentare il documento Marrone ha sottolineato che “si tratta di un’iniziativa che prende le mosse da un evento rimbalzato sulle cronache nazionali e ha destato molte preoccupazioni. Abusi psicologici e maltrattamenti su minori e inserimenti in affido o in comunità residenziali stanno evidenziato, alla luce delle indagini, manipolazioni, calunnie, allontanamenti arbitrari di minori dalle famiglie di appartenenza. Approfondire è un dovere e l’Assemblea ha la possibilità di deliberare in tal senso”. Sono intervenuti nel dibattito, per il Pd, il capogruppo Domenico Ravetti e la consigliera Monica Canalis, che hanno chiesto maggiore prudenza. Il documento, ha precisato Ravetti, “sembra avere un approccio non positivo nei confronti degli operatori che ogni giorno, con spirito di abnegazione, si assumono responsabilità e rischi per svolgere il proprio lavoro con dignità e professionalità”. “Non è nostro compito trasformare i consiglieri regionali in una sorta di pubblici ministeri – ha rilevato Canalis – e non dobbiamo mascherare da Commissione d'indagine conoscitiva quella che, a tutti gli effetti, sembra una Commissione d’inchiesta”. (segue) (Rpi)