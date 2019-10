Regione Piemonte: via libera a commissione d'indagine su affidi dei minori (3)

- Per la Lega hanno preso la parola il presidente della Commissione Sanità Alessandro Stecco e il capogruppo Andrea Preioni. Stecco ha evidenziato la necessità "di non ergersi a giudici ma di capire se il sistema in capo alla Regione necessiti di correttivi: metterne più a fuoco le dinamiche ci aiuterà a operare per farlo funzionare al meglio”. Preioni ha denunciato che “sono emersi casi di abusi su minori anche in Piemonte e per questo è necessaria l’indagine. Sarebbe bene, inoltre, che i servizi sociali mostrassero la medesima solerzia anche nei confronti dei minori che vivono nel degrado dei campi Rom”. Per il M5s la consigliera Francesca Frediani ha confermato il sostegno del proprio gruppo al documento “anche se - ha sottolineato - resta il rischio di strumentalizzazioni politiche”. Il capogruppo di Luv Marco Grimaldi ha sottolineato che “possono esserci casi di allontanamenti sbagliati di minori in Piemonte come ci sono arresti sbagliati, ma al momento non esiste un 'caso Bibbiano' che coinvolga la nostra regione. Per questo possiamo audire i rappresentanti di categoria ma non le singole cooperative”. Per dichiarazioni di voto sono inoltre intervenuti i consiglieri Silvio Magliano (Moderati) e Marco Giaccone (Monviso). (Rpi)