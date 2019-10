Montecorvino Pugliano (Sa): al via bando di vendita per il Parco Aurora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la pubblicazione sul portale web del Comune di Montecorvino Pugliano (Sa), è stata formalmente ufficializzata la vendita del "Complesso immobiliare Parco Aurora". L'importo a base d'asta è stato fissato dall'Agenzia delle Entrate a 3 milioni 860 euro. All'asta pubblica saranno ammesse solo offerte in aumento. La vicenda del Parco Aurora è rientrata nell'inchiesta giudiziaria che nel 2003 portò allo scioglimento del Consiglio comunale. Successivamente il Parco Aurora è stato oggetto del procedimento di alienazione ed è stato sottoposto a confisca da parte dell'autorità giudiziaria. La Corte di appello di Salerno con sentenza n.1176/2011 (confermata dalla Cassazione) ha dichiarato il bene acquisito a titolo originario da parte del Comune di Montecorvino Pugliano. Oggi, con l'alienazione di questo bene, anche i legittimi proprietari degli immobili siti nella frazione di Pagliarone nelle vicinanze dello svincolo autostradale "Pontecagnano sud/Montecorvino Pugliano" dell'Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, potranno essere risarciti, almeno in parte, del danno subito. Inoltre, hanno fatto sapere dal Comune di Montecorvino Pugliano, con i proventi della vendita, si andrà a colmare un terzo delle somme dei debiti inseriti nella massa passiva del dissesto finanziario dichiarato dal Comune nel mese di agosto del 2016. In merito il sindaco Alessandro Chiola ha dichiarato: "Abbiamo fortemente voluto dare la priorità ad un bando che mette la parola fine ad una triste vicenda avvenuta tanti anni fa e dove a farne le spese sono stati, purtroppo, tanti cittadini onesti. Stiamo lavorando quotidianamente per restituire dignità a questo territorio da troppo tempo abbandonato a se stesso". Le offerte dovranno pervenire presso l'ufficio protocollo della Casa comunale entro e non oltre le ore 12 del 25 novembre 2019. (Ren)