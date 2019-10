Napoli: Villari, lavorerò con impegno per Città della Scienza

- "Lo stato comatoso in cui Città della Scienza versa può essere risolto con la collaborazione e l'impegno di tutti". Lo ha dichiarato Riccardo Villari, presidente della Città della Scienza di Napoli, durante la trasmissione "Barba e capelli" di Radio Crc. "Servono molte competenze - ha proseguito Villari - e l'importante è che si riescano a coordinare, lavorando con sinergia tutti assieme. Ho grande gratitudine verso il presidente De Luca, che ha creduto in me e nelle mie capacità. Non posso credere che si pensi ci sia stata una sorta di trattativa tra noi. Le cose emergono sempre per quelle che sono. Sembra che per alcuni intellettuali questo organismo sia indispensabile, ma fino ad ora nessuno si è visto disponibile per far qualcosa di concreto per salvare Città della Scienza. Bisogna individuare e ricostruire l'area distrutta dall'incendio doloso anni fa. Le competenze sono tantissime. Io lavorerò con impegno e quando verrò giudicato in base a ciò che ho fatto, accetterò le critiche". "Fino ad allora - ha concluso Villari - sono solo parole al vento".(Ren)