Cultura: domani a Napoli presentazione libro "L'amore come il vento"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani alle ore 18, presso la galleria Interno A14 al Palazzo Serra di Cassano, in via Monte di Dio, 14 a Napoli, si terrà la presentazione del libro di Giacomo Garzya "L'amore come il vento" (Iuppiter Edizioni). Insieme all'autore interverranno la docente Anna Esposito e il giornalista Espedito Pistone. (Ren)