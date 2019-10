Campania: allerta meteo prorogata fino a domani

- Sarà in vigore fino alle 21 di oggi l'allerta meteo gialla su tutta la Campania tranne che per le zone dell'Alta Irpinia, del Sannio e del Tanagro e venti forti o molto forti su tutta la regione con conseguente mare agitato. Lo ha fatto sapere la Protezione civile della Regione Campania che ha prorogato l'avviso di allerta meteo attivo fino alle 14 di domani per "venti forti o molto forti nord-orientali con locali raffiche" su tutta la regione e per "mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte" della Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana e della Penisola Sorrentino-Amalfitana. (Ren)