Salerno: giovedì a Fratte assembla pubblica di Potere al popolo

- "A 5 mesi dalla chiusura della sede periferica del comune di Salerno nel quartiere di Fratte, nonostante la raccolta firme dei residenti del quartiere e le numerose assemblee, la turnazione di organico che era stata garantita dal sindaco Vincenzo Napoli con lo scopo di ovviare alla carenza di personale che affligge l'ente, gli uffici restano ancora chiusi". Lo ha fatto sapere in una nota il locale comitato di Potere al popolo che per giovedì ha organizzato, alle 19.30 in piazza Galdi in zona Fratte, la prossima assemblea popolare della Casa del popolo di Salerno. "Restano intanto senza risposta tante domande - ha proseguito Potere al popolo - che diventeranno un manifesto a breve diffuso da Pap per informare la città sull'opacità del lavoro dell'amministrazione. Il comune di Salerno tra il 2017 e il 2018 ha avuto la possibilità di assumere. E' quanto si apprende dal Piano triennale dei fabbisogni del personale 2019/2021 approvato con parere favorevole lo scorso 13 marzo 2019. Il comune di Salerno ha fatto intendere che il problema degli uffici comunali verrà risolto con le assunzioni successive al concorsone della regione Campania. Perché non dicono chiaramente che questa cosa non è possibile visto che si tratterebbe di inserire tirocinanti che dovrebbero essere affiancati da un personale attualmente insufficiente a svolgere l'ordinaria attività amministrativa, figurarsi se può essere impiegato per mansioni di affiancamento e formazione dei nuovi dipendenti?" "L'unica cosa che appare evidente da tutto ciò - hanno concluso da Pap - è che nonostante l'ente avesse le capacità finanziarie per far fronte alle carenze di organico, non è stato assunto alcun provvedimento programmatorio, Dup, per la riorganizzazione degli uffici. Una condizione spiegabile solo da una programmazione miope sul potenziamento dei settori". (segue) (Ren)