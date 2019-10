Rifiuti: Gallo (M5s), a Torre del Greco (Na) ultimi in classifica sulla differenziata

- "Una pessima gestione economico amministrativa ha generato la crisi nel sistema dell'igiene urbana, ecco perché nei dati della raccolta differenziata relativi allo scorso anno il comune di Torre del Greco risulta essere agli ultimissimi posti dell'intera regione". Lo hanno dichiarato Luigi Gallo, presidente della commissione Cultura del Movimento 5 stelle della Camera dei deputati e i portavoce del Movimento 5 stelle di Torre del Greco (Na) Vincenzo Salerno e Santa Borriello. “Abbiamo prodotto più di 30 tonnellate di rifiuti indifferenziati per un costo totale di quasi 5 mln, ben oltre le già tristi previsioni – ha aggiunto Vincenzo Salerno - Il risultato è una pessima gestione economico-amministrativa che ha prodotto pessimi risultati di igiene urbana e costi elevati del sistema. Questi dati, sono anche migliori della realtà, in quanto è ancora viva nei nostri ricordi la fotografia della nostra città lo scorso Natale: luci e paillettes a fare da sfondo a pile di rifiuti abbandonati". "La città ha vissuto momenti di forte emergenza, alternati da brevi periodi di risicata normalità, senza mai uscire totalmente dal tunnel – ha dichiarato Santa Borriello - Nel frattempo sono stati spesi milioni senza produrre alcun risultato soddisfacente. È aumentata la tassa sui rifiuti e sicuramente aumenterà l'anno prossimo, il che vuol dire continuare a chiedere sacrifici ai cittadini torresi a fronte di un disservizio senza infondere alcuna credibilità politica per il futuro”. “La gestione del ciclo rifiuti solidi urbani è totalmente fallimentare. Il passato ha prodotto disastri, di cui ora abbiamo solo certificazione dei dati, ma gli scenari futuri sono ancor più inquietanti e torbidi. Da una decina di giorni, ormai, è partito il nuovo piano industriale, ma come abbiamo appreso dalla conferenza stampa l'implementazione sarà graduale. Abbiamo sin troppe domande a cui nessuno sa rispondere, chissà se riuscirà a darci risposte il nuovo assessore alla NU, il terzo non torrese”, hanno concluso. (Ren)