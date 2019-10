Napoli: domani presentazione del Salone mediterraneo della responsabilità sociale

- Si terrà domani alle ore 11 presso l'Ordine dei Giornalisti della Campania, in Vicolo Santa Maria Cappella Vecchia a Napoli, la conferenza stampa di presentazione del 7° Csrmed, Salone mediterraneo della responsabilità sociale condivisa, previsto dal 21 al 25 ottobre in occasione della Settimana europea della sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono previsti gli interventi di Ottavio Lucarelli, presidente Ordine giornalisti della Campania; Raffaella Papa, presidente Spazio alla responsabilità di Csrmed Forum; Daniele Leone, direttore Inail direzione regionale Campania; Pietro Spirito, presidente autorità portuale Mar Tirreno centrale regionale Campania; Riccardo Realfonzo, direttore consorzio Promos ricerche; Umberto De Gregorio, presidente Eav; Antonio Pagliano, Presidente Grale spin off e Giovanna De Rosa, direttore Csv Napoli. Il Csrmed, Salone mediterraneo della responsabilità sociale condivisa, entrerà nella sua terza fase, consolidandosi quale evento che promuove la responsabilità sociale come condizione necessaria per lo sviluppo sostenibile e la buona innovazione.(Ren)