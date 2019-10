Napoli: aperto bando per l'azienda Abc del Comune

- "Abc, azienda speciale del Comune di Napoli per l’acqua pubblica, ha appena pubblicato l’avviso di selezione per 22 (20+2) cittadini e cittadine iscritte nelle liste del collocamento mirato, disabili e categorie protette, dell’area metropolitana di Napoli". Lo ha fatto sapere l'assessorato al Lavoro, al Diritto all'Abitare e allo Sviluppo del Comune di Napoli, sulla sua pagina di Facebook. "Siamo orgogliosi di questo obiettivo raggiunto - ha proseguito l'assessorato - abbiamo mantenuto un impegno rispetto al quale va il nostro grazie ad Abc e al commissario D’Angelo che per storia professionale non poteva che guardare a questo avviso con particolare attenzione". (Ren)