Acerra (Na): abbandono illecito rifiuti scoperto dalle telecamere di videosorveglianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state multate 2 persone ad Acerra (Na) per abbandono illecito di rifiuti dopo essere stati ripresi in diretta dalle fotocamere di videosorveglianza. Le fotocamere esca, nascoste nel centro città, li hanno ripresi mentre abbandonano rifiuti in pieno centro, i vigili appostati in pattuglia che controllavano il sistema di videosorveglianza in diretta dai cellulari hanno fermato i due e li hanno sanzionati. Oggi il sindaco di Acerra, Raffaele Lettieri, ha pubblicato le immagini delle due persone fermate e multate sui social dichiarando che "rovinano l'immagine della città" e chiedendo collaborazione a tutti i cittadini. Dai controlli effettuati sempre nella stessa zona, nei giorni scorsi le telecamere hanno permesso di individuare e multare anche un altro cittadino residente in provincia di Roma che, ad Acerra a casa di amici, aveva abbandonato illecitamente rifiuti. Anche per lui 600 euro di multa. (Ren)