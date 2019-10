Regione Piemonte: abusi sui minori, Marrone (FdI) chiede commissione d'indagine (2)

- Nel dibattito il consigliere Marco Grimaldi (Luv) ha messo in evidenza che prima di procedere è necessario individuare con esattezza il perimetro entro cui s’intende indagare, dal momento che l’inchiesta “Angeli e demoni” non coinvolge, al momento, il territorio piemontese. Sono intervenuti per il Pd i consiglieri Raffaele Gallo, Monica Canalis e Domenico Ravetti e per i Moderati il consigliere Silvio Magliano. Canalis, in particolare, ha dichiarato di aver già richiesto una serie di audizioni in quarta Commissione sul sistema regionale degli affidi e ha raccomandato alla maggioranza e all’opposizione la necessità - qualora la Commissione d’indagine dovesse prendere corpo - di evitare ogni allarmismo e strumentalizzazione prima del termine dell’indagine. Mentre Ravetti ha proposto a Marrone la stesura di un ordine del giorno da discutere domani in Consiglio regionale che definisca bene il perimetro all’interno del quale la commissione dovrebbe indagare. (Rpi)