Campania: Ciarambino (M5s), sì a mozione per garantire sicurezza negli ospedali

- "Con l'approvazione unanime della questione urgente che abbiamo voluto portare oggi nell'aula del Consiglio regionale, abbiamo conseguito un risultato importantissimo nel contrasto alle violenze, che si verificano con sempre maggiore frequenza, nelle corsie e nei pronto soccorso dei nostri ospedali". Lo ha annunciato il capogruppo regionale campano del Movimento 5 stelle Valeria Ciarambino. "Da troppo tempo - ha proseguito Ciarambino - assistiamo inermi a una vera e propria mattanza a danno di medici, infermieri e operatori a ogni livello della sanità regionale, di fronte alla quale non possiamo più restare indifferenti. Nell'ultimo anni si contano 86 aggressioni. Chi è impegnato ogni giorno nel salvare vite umane, non può più andare al lavoro sapendo di rischiare la sua. Per questo abbiamo impegnato la giunta regionale a mettere in campo una serie di provvedimenti che avrebbero già dovuto adottare i direttori generali, in quanto questi ultimi datori di lavoro a tutti gli effetti e dunque primi responsabili della sicurezza dei lavoratori". (segue) (Ren)