Lavoro: Ciarambino (M5s) su navigator, a tavolo Regione-Anpal preverrà buonsenso

- "Ancora pochi giorni e metteremo probabilmente fine a quello che era diventato un vero e proprio caso nazionale. A seguito di incessanti interlocuzioni intercorse in queste settimane tra il nostro Ministero del Lavoro e l'Amministrazione regionale, potrebbe essere trovata presto una soluzione per i navigator della Campania”. Lo ha dichiarato in una nota il capogruppo regionale campano del Movimento 5 stelle, Valeria Ciarambino. “Nei prossimi giorni ci sarà un tavolo tra Regione e Anpal, a conclusione del quale contiamo che sia tracciato finalmente l'iter che si concluderà con l'assunzione dei 471 giovani che hanno superato la selezione pubblica – ha aggiunto - Un confronto che come Gruppo regionale incoraggiamo da tempo e a conclusione del quale siamo certi che prevarrà il buonsenso. L'auspicata apertura sui Navigator è una buona notizia non soltanto per tutti questi ragazzi che presto potranno cominciare a lavorare, ma anche e soprattutto per le decine di migliaia di percettori di reddito di cittadinanza della nostra regione in attesa di essere inseriti o reinseriti nel mercato del lavoro". "Siamo soddisfatti per come si sta evolvendo una vicenda che sembrava impantanata ma che, grazie anche alle nostre iniziative a ogni livello istituzionale e al nostro contributo ad avviare un dialogo che finalmente ci sarà tra Ministero e Amministrazione regionale, si avvia finalmente a uscire da uno stato di empasse. Con l'assunzione del navigator, potrà finalmente partire la fase 2 del Reddito di Cittadinanza – ha concluso Ciarambino - E finalmente si darà vita anche in Campania alla più rivoluzionaria misura di politica attiva nella storia del nostro Paese". (Ren)