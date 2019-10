Lavoro: caso New Holland, Regione Piemonte chiederà incontro al Mise (2)

- "Non possiamo continuare a consentire - ha infine aggiunto a margine l’assessore Rosso - che le nostre aziende vengano svuotate e delocalizzate spostando la produzione dal nord al sud, il mondo dell’automotive a Torino si sta spegnendo, dobbiamo creare le condizioni per cui le imprese siano invogliate a rimanere al nord”. Durante la sessione del question time è stata data risposta anche alle interrogazioni di Maurizio Marello (Pd) sugli ospedali di pianura in provincia di Cuneo; di Sean Sacco (M5S) sulla violazione del piano del Traffico da parte del consorzio Cociv; di Daniele Valle (Pd) sui tempi in cui verrà adottato regolamento attuativo legge regionale su “disposizioni in materia di pronto soccorso pediatrico”; di Marco Grimaldi (Luv) sui ritardi nella nomina del direttore generale della Asl di Alessandria; di Ivano Martinetti (M5S) sullo stato degli espropri relativi al nuovo ospedale di Novara. (Rpi)