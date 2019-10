Sanità: Cesaro (FI), precariato? Su oss incoerenza assoluta

- "De Luca che continua a sostenere di non voler alimentare nuovi serbatoi di precariato non esita ad autorizzare la proroga dei precarissimi contratti di operatore socio sanitario a Salerno anziché assumere, visto che la legge e il fabbisogno glielo permette, dalle graduatorie esistenti. Tutto questo salvo poi ad abbandonare al loro destino quanti ha sfruttato per anni e anni per garantirsi i Lea nelle Asl e negli ospedali campania. Un bell'esempio di coerenza politica". Lo ha dichiarato il capogruppo regionale campano di Forza Italia Armando Cesaro. Per Cesaro "ha pienamente ragione chi sostiene che con certe prese di posizione e ancor più con certe incoerenti affermazioni si crea il rischio di pericolose frizioni tra i lavoratori". "Ma la politica deluchiana la conosciamo bene: divide et impera, cioè spaccare i lavoratori per dominarli", ha concluso Cesaro. (Ren)