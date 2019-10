Caserta: Cangiano (FdI), partito con il 10,2% elegge la consigliera Gabriella Santillo

- "Continua la crescita esponenziale di Fratelli d'Italia sul territorio campano e casertano. Con la percentuale del 10,2% di consensi il nostro partito ha eletto Gabriella Santillo quale consigliere provinciale di Caserta". Lo ha dichiarato in una nota Gimmi Cangiano, coordinatore campano di Fratelli d’Italia. "Il coraggio e la coerenza dimostrata in questi anni stanno ripagando. Voglio ricordare che durante questa tornata elettorale il nostro partito è l'unico ad aver presentato il simbolo sulla scheda elettorale. Gli altri hanno preferito trincerarsi dietro l'’anonimato’ delle liste civiche. Noi, come sempre, ci abbiamo messo la faccia senza paura", ha concluso Cangiano nella sua nota. (Ren)