Piemonte: a Torino la 5^ edizione degli Stati Generali della nuova comunicazione pubblica (2)

- Di formazione, community e nuovi strumenti per una PA digitale discuteranno Caterina Perniconi, responsabile Formazione PA Social, Marisandra Lizzi, founder IPress Live, Angela Creta, ufficio comunicazione e social media dell’Agenzia per l’Italia Digitale. Nella seconda parte, che terminerà alle ore 13,30, troveranno invece spazio le buone pratiche dai territori, moderate da Carola Quaglia, giornalista e responsabile ufficio stampa Atc Piemonte Centrale. Al tavolo Lisa Panella (Comune di Prato), Annalisa Casagranda (Museo Mart Trento e Rovereto), Barbara Gramolotti (Distretto del Novese), Federico Grasso (Arpal), Aurora Fantin (Università di Trieste), Giovanni Santoro (Avm Venezia), Marco Porcu (Comune di Ancona), Daniele Pasquini (MUS.E Firenze) Barbara Barillà (Parco dell’Appia Antica), Simona Cortona (Comune di Perugia), Licia Caprara (Asl 2 Lanciano Vasto Chieti), Marieva Favoino (Comune di Desio). L’evento è gratuito e aperto a tutti. Info e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-stati-generali-della-nuova-comunicazione-pubblica-71263056721. L’appuntamento è inserito anche nella formazione professionale continua per i giornalisti, previa iscrizione sulla piattaforma Sigef. Tutte le informazioni sull’Associazione PA Social e sulle edizioni precedenti su www.pasocial.info. L’evento sarà anche in diretta live sui principali social con hashtag #pasocial. (Rpi)